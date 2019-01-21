Рязанец создал петицию с просьбой почистить крышу от сосулек

Рязанец создал петицию с просьбой почистить крышу. Она появилась на
В обращении мужчина указал дом №74 на пересечении улиц Гагарина и Первой линии.
По его словам, управляющая компания не чистит крыши от сосулек. «15 января около 14:50 свалилась огромная сосулька размером с голову. Слава богу не по голове! Карабасов Сергей Юрьевич, заставьте управляющую компанию выполнять свою работу! Пускай чистят крыши, пока не было ущерба здоровью или имуществу», — отметил рязанец.
В пресс-службе сайта рассказали, что в случае, если петиция соберет более 537 подписей жителей региона, то к решению проблемы подключается депутат государственной думы.
Фото с сайта «Местная петиция»