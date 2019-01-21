Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего жителя Башкирии

Рязанцев попросили помочь в поисках Рустама Низамиева из Башкирии. Он пропал 20 января, сообщили в группе «
30-летнего мужчину в последний раз видели в городе Туймазы. Он нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 177 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие черные, глаза карие.
Был одет в светло-синюю куртку с капюшоном, красную кофту, шерстяной серый свитер, джинсы, черные ботинки, белые варежки со снежинкой и красную вязаную шапку. С собой Низамиев взял синюю ледянку.
О пропавшем можно сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.