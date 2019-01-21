Полевая кухня, эстафеты и призы. Рязанцы поучаствовали в турнире по хоккею в валенках

В воскресенье, 20 января, на ледовой площадке Лыбедского бульвара открылся третий городской турнир по хоккею в валенках. Об этом сообщил
«Замечательно, что русские традиции продолжают жить среди жителей нашего города. Надеюсь, что сегодняшний турнир покажет нам, как нужно проводить выходные дни в зимнее время», — сказала начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.
В соревнованиях поучаствовали все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Они играли в составе команд из девяти человек — вратаря, основных и запасных игроков.
Болельщиками соревнований стали более трехсот рязанцев — взрослых и детей, для которых работала полевая кухня с солдатской кашей и чаем.
Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом — забей в ворота» и «плюшки наперегонки».
Победители получили призы от администрации города.