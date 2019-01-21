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11:27, 21 января 2019 237
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«Один взмах меча». Рязанцы завоевали кубок России на конкурсе ледовой скульптуры

«Один взмах меча». Рязанцы завоевали кубок России на конкурсе ледовой скульптуры

Рязанцы стали победителями кубка России в конкурсе по снежной и ледовой скульптуре «Зимний Вернисаж», который прошел в Перми. Об этом сообщил сайт муниципального образования города.

Всего в конкурсе участвовали 22 скульптура. 18 января авторы из России, Сингапура, Китая и Малайзии провели последний рабочий день в ледовом городке.

За пять дней мастера создали 11 композиций, посвященных теме Японии.

Победителями вновь стали братья Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани с работой «Один взмах меча». Они создали бамбуковые заросли из замерзшей воды.

Второе место взяли скульпторы из Санкт-Петербурга Иван Зверев и Вадим Пархоменко с работой «Ледяной театр».

Третье — братья Андрей и Николай Кокорины из Екатеринбурга с работой «Токио — технологии и традиции».

Организаторы отметили, что конкурс прошел в шестой раз.

Фото Виталия Кокшарова


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