«Один взмах меча». Рязанцы завоевали кубок России на конкурсе ледовой скульптуры

Рязанцы стали победителями кубка России в конкурсе по снежной и ледовой скульптуре «Зимний Вернисаж», который прошел в Перми. Об этом сообщил
Всего в конкурсе участвовали 22 скульптура. 18 января авторы из России, Сингапура, Китая и Малайзии провели последний рабочий день в ледовом городке.
За пять дней мастера создали 11 композиций, посвященных теме Японии.
Победителями вновь стали братья Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани с работой «Один взмах меча». Они создали бамбуковые заросли из замерзшей воды.
Второе место взяли скульпторы из Санкт-Петербурга Иван Зверев и Вадим Пархоменко с работой «Ледяной театр».
Третье — братья Андрей и Николай Кокорины из Екатеринбурга с работой «Токио — технологии и традиции».
Организаторы отметили, что конкурс прошел в шестой раз.
Фото Виталия Кокшарова