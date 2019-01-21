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10:25, 21 января 2019 321
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На пожаре в Скопинском районе погиб 40-летний мужчина

На пожаре в Скопинском районе погиб 40-летний мужчина

На пожаре в Скопинском районе погиб 40-летний хозяин дома. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в воскресенье, 20 января,

Напомним, на место происшествия выезжали восемь человек на трех пожарных автомобилях.


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