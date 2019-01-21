На пожаре в Скопинском районе погиб 40-летний мужчина

На пожаре в Скопинском районе погиб 40-летний хозяин дома. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в воскресенье, 20 января,
Напомним, на место происшествия
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На пожаре в Скопинском районе погиб 40-летний хозяин дома. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в воскресенье, 20 января,
Напомним, на место происшествия
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Южной окружной фура врезалась в легковушку, пострадал ребенок
|
cледующая новость →В Спасском районе перевернулась москвичка на «Приоре»
Редакция RZN.info разыскивает гостей отеля «Ланд Хаус», которые побывали там на корпоративах зимой и в саму новогоднюю ночь.