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13:35, 21 января 2019 2 490
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На двух путепроводах в Рязанской области ограничат движение для большегрузов 2

На двух путепроводах в Рязанской области ограничат движение для большегрузов

Фото: Pixabay.com

С 28 января 2019 года на путепроводе федеральной дороги М-5 «Урал» через железную дорогу Рязань-Самара ограничат движение, сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Запрет на проезд будет действовать для грузового транспорта максимальной массой свыше 35 тонн. Ограничение продлится до 30 декабря 2019 года.

Кроме того, ограничение грузовых перевозок до 20 тонн будет действовать на левом путепроводе через железную дорогу Рязань-Сасово на 232 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Спасском районе. Срок действия — до конца 2020 года.

В пресс-службе отметили, что меру ввели для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения из-за выявленных дефектов и повреждений.

Сроки действия ограничения установили согласно программы по ремонту искусственных сооружений.


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