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18:11, 21 января 2019 2 434
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Любимов стал шестым в медиарейтинге губернаторов ЦФО за 2018 год

Любимов стал шестым в медиарейтинге губернаторов ЦФО за 2018 год

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

По итогам 2018 года глава Рязанской области Николай Любимов занял шестое место из 18 в списке губернаторов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За год он потерял одну позицию.

Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 41 место, потеряв 17 строчек.

Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминания, роль в материале, наличие цитат, а также авторитет издания. В первую тройку по итогам года вошли столичный мэр Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 48,5 тысячи СМИ.


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