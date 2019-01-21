Любимов стал шестым в медиарейтинге губернаторов ЦФО за 2018 год

По итогам 2018 года глава Рязанской области Николай Любимов занял шестое место из 18 в списке губернаторов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За год он потерял одну позицию.
Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 41 место, потеряв 17 строчек.
Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминания, роль в материале, наличие цитат, а также авторитет издания. В первую тройку по итогам года вошли столичный мэр Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 48,5 тысячи СМИ.