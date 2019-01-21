Крещенские купания и похищенный ребенок. Обзор новостей за выходные, 19-20 января

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Завершились очередные зимние выходные. Мы собрали для вас главные новости минувшего уикенда.
В ночь с 18 на 19 января рязанцы отпраздновали Крещение. По области было оборудовано 35 купелей.
Главную купель в Рязани организовали на Ореховом озере, ее посетили около пяти тысяч человек. Редакция RZN.info собрала снимки и видео участников купаний из Instagram.
Жители Клепиковского района на Крещение искупались в Пре. Старожиловцы окунулись в купель с подсветкой. Позже в МЧС сообщили, что купания в Рязанской области прошли без происшествий. На улице 3-и Бутырки в пятиэтажке загорелся электрощиток. В Ряжске сгорели техцентр и машина. Позже с места происшествия появились фотографии.
В Касимове сгорели гараж с машиной. В Рязани огонь уничтожил баню.
Полиция успокоила четырех рязанцев, угрожавших знакомым убийством. Рязанский мошенник украл с банковских карт жительницы Барнаула 50 тысяч. Рязанская полиция выдворила из страны пятерых иностранцев. Мигрантов доставили во Внуково и отправили домой.
В этот уикенд стало известно, что девятилетнюю рязанку похитила бабушка и увезла в Якутию. Женщина обманом взяла у матери свидетельство о рождении, купила билеты на самолет и улетела вместе с внучкой.
Рязанский депутат Госдумы застрял на заснеженной дороге в области. У Александра Шерина была запланирована встреча с жителями деревни Голованово.
Рязанского путешественника покажут в передаче «Письма из провинции» на телеканале «Культура».
Рязанский кожвендиспансер открыл онлайн-школу. Путину показали рязанский беспилотный трактор.
Рязанские фермеры получили почти 130 миллионов грантовой поддержки в 2018 году.