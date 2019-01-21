Касимовский рецидивист взломал квартиру пенсионерки и вынес мясо из холодильника

В Касимове задержали рецидивиста, который обокрал дом пенсионерки. Об этом сообщила
В полицию обратилась 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что, когда ночевала в гостях, кто-то взломал входную дверь и похитил телевизор, цифровую приставку и спутниковую антенну.
Оперативники выяснили, что кроме телевизионного оборудования мужчина забрал два килограмма мяса из холодильника.
«На двери пострадавшего дома нашли следы, характерные для использования небольшого лома. Вокруг жилища на снегу заметили следы ног, но через несколько метров цепочка следов обрывалась на дороге», — рассказали в полиции.
Вскоре стражи порядка получили информацию, что в соседнем районе Касимова местный житель недорого приобрел телевизор и набор оборудования для приема спутникового телевещания. У покупателя удалось узнать о личности продавца. 57-летнего похитителя разыскали и задержали.
Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу из дома соседки. Похищенное изъяли.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.