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11:48, 21 января 2019 401
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ФСБ проверяет сообщения о терактах в Магнитогорске

ФСБ проверяет сообщения о терактах в Магнитогорске

ФСБ проверяет сообщения о том, что городской больнице №1 Магнитогорска может произойти теракт. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области.

Сообщение о готовящемся теракте руководство больницы получило утром в понедельник, 21 января.

Как отметили в пресс-службе, спам с угрозами теракта поступил на электронные адреса.

«Мы работаем вместе с компетентными органами по ранее отработанным схемам», — рассказали агентству.

Горожан предупредили о рассылке и призвали не паниковать.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли 39 человек.

1 января на этой же улице взорвалась «ГАЗель», погибли три человека. Причиной произошедшего назвали «неисправность газового оборудования».

«Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка) взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске.


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