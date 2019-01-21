ФСБ проверяет сообщения о терактах в Магнитогорске

ФСБ проверяет сообщения о том, что городской больнице №1 Магнитогорска может произойти теракт. Об этом передает
Сообщение о готовящемся теракте руководство больницы получило утром в понедельник, 21 января.
Как отметили в пресс-службе, спам с угрозами теракта поступил на электронные адреса.
«Мы работаем вместе с компетентными органами по ранее отработанным схемам», — рассказали агентству.
Горожан предупредили о рассылке и призвали не паниковать.
Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа
1 января на этой же улице
«Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка)