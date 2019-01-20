Рязанский мошенник украл с банковских карт жительницы Барнаула 50 тысяч

Рязанский мошенник украл с банковских карт жительницы Барнаула около 50 тысяч рублей. Об этом
Женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже швейной машины. Ей позвонил «покупатель» и попросил продиктовать номер карты и коды из сообщений, чтобы перевести деньги. Женщина выполнила условия злоумышленника, тогда он перезвонил и рассказал, что перевод оказался на другом счету. Неизвестный попросил у потерпевшей номер другой карты. После этого ей пришли сообщения о снятии денег.
Полицейские установили, что женщине звонили с номера, зарегистрированного в Рязанской области.