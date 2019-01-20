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9:51, 20 января 2019 2 190
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Рязанский кожвендиспансер открыл онлайн-школу

Рязанский кожвендиспансер открыл онлайн-школу

Рязанский кожвендиспансер открыл онлайн-школу. На сайте учреждения уже есть первое занятие для больных псориазом. Оно рассказывает о формах болезни и причинах ее обострений.

Главврач Елена Большакова пояснила, что формат онлайн-занятий в больнице используют впервые.

«У нас уже налажена онлайн-работа в формате „Вопрос-ответ“: специалисты лечебного учреждения отвечают на вопросы, которые пациенты присылают через форму обратной связи на сайте», — отметила она.

Дополнительно видео-уроки для слушателей онлайн-школы будут размещать на страницах кожвендиспансера в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Фото сайта кожвендиспансера


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