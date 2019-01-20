Рязанский кожвендиспансер открыл онлайн-школу. На сайте учреждения уже есть
Главврач Елена Большакова пояснила, что формат онлайн-занятий в больнице используют впервые.
«У нас уже налажена онлайн-работа в формате „Вопрос-ответ“: специалисты лечебного учреждения отвечают на вопросы, которые пациенты присылают через форму обратной связи на сайте», — отметила она.
Дополнительно видео-уроки для слушателей онлайн-школы будут размещать на страницах кожвендиспансера в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.
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