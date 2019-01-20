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8:09, 20 января 2019 2 155
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На улице 3-и Бутырки в пятиэтажке загорелся электрощиток

На улице 3-и Бутырки в пятиэтажке загорелся электрощиток

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 19 января, на улице 3-и Бутырки в пятиэтажке загорелся электрощиток. Пожарных вызвали в 19:56, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в четвертом подъезде на втором этаже.

На место выезжали три расчета.

Никто не пострадал.


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