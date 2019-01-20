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16:11, 20 января 2019 2 541
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На Дне открытых дверей в рязанском санатории разыграют летние путевки для детей

На Дне открытых дверей в рязанском санатории разыграют летние путевки для детей

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на День открытых дверей в детский санаторий памяти Ленина, которому исполнится 100 лет. Мероприятие пройдет в субботу, 9 февраля, сообщили на сайте регионального минздрава.

С 10:30 до 15:00 все желающие смогут пройти бесплатные процедуры, получить бесплатные консультации у педиатров и узких специалистов, пройти ультразвуковое обследование, принять участие в оздоровительных и развлекательных мероприятиях, а также выиграть приз — детские путевки на лето и курс процедур в галокамере для ребенка.

Программа:

  • 10:30 — 11:00 — Флешмоб. Комплекс упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы;
  • 11:00 — 11:30 — Презентация санатория, «Круглый стол» с администрацией и ведущими педиатрами санатория на тему: «Популяризация санаторно-курортного лечения». Пресс-конференция;
  • 11:30 — 12:30 — Презентация медицинских услуг. Дегустация кислородного коктейля и другие лечебные процедуры;
  • 11:30 — 15:00 — Консультации педиатров и узких специалистов;
  • 12:30 — 14:00 — Тропа здоровья. Экскурсия по санаторию;
  • 14:00 — 14:30 — Душевно-витаминная чайная пауза. Свободное общение. Розыгрыш приза;
  • 14:30 — 15:00 — Практическое занятие по скандинавской ходьбе.

Организаторы отметили, что вход на территорию санатория осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

Подробная информация по телефону: 28-81-71 или по e-mail: detsanatorij@mail.ryazan.ru.

Для участия необходимо зарегистрироваться.


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