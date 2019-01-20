На Дне открытых дверей в рязанском санатории разыграют летние путевки для детей

Рязанцев пригласили на День открытых дверей в детский санаторий памяти Ленина, которому исполнится 100 лет. Мероприятие пройдет в субботу, 9 февраля, сообщили на
С 10:30 до 15:00 все желающие смогут пройти бесплатные процедуры, получить бесплатные консультации у педиатров и узких специалистов, пройти ультразвуковое обследование, принять участие в оздоровительных и развлекательных мероприятиях, а также выиграть приз — детские путевки на лето и курс процедур в галокамере для ребенка.
Программа:
- 10:30 — 11:00 — Флешмоб. Комплекс упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы;
- 11:00 — 11:30 — Презентация санатория, «Круглый стол» с администрацией и ведущими педиатрами санатория на тему: «Популяризация санаторно-курортного лечения». Пресс-конференция;
- 11:30 — 12:30 — Презентация медицинских услуг. Дегустация кислородного коктейля и другие лечебные процедуры;
- 11:30 — 15:00 — Консультации педиатров и узких специалистов;
- 12:30 — 14:00 — Тропа здоровья. Экскурсия по санаторию;
- 14:00 — 14:30 — Душевно-витаминная чайная пауза. Свободное общение. Розыгрыш приза;
- 14:30 — 15:00 — Практическое занятие по скандинавской ходьбе.
Организаторы отметили, что вход на территорию санатория осуществляется по документам, удостоверяющим личность.
Подробная информация по телефону: 28-81-71 или по e-mail:
Для участия необходимо зарегистрироваться.