Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:21, 20 января 2019 743
 0    0

МИД предупредил россиян об отмене более тысячи рейсов в США

МИД предупредил россиян об отмене более тысячи рейсов в США

Фото: Pixabay.com

Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил россиян об отмене более тысячи рейсов в США. Об этом сообщили в Twitter департамента.

Рейсы отменили из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях США. Кроме того, в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания ввели режим ЧП.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:17, 20 января 2019
В Рязани сгорела баня
10:21, 20 января 2019
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи рейсов в США
9:51, 20 января 2019
Рязанский кожвендиспансер открыл онлайн-школу
21:56, 19 января 2019
Рязанские фермеры получили почти 130 миллионов грантовой поддержки в 2018 году
21:03, 19 января 2019
Как рязанцы на Крещение в ледяной воде купались. Обзор Instagram
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 386
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
8:34, 19 января 2019 25 413
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 24 138
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
12:40, 8 января 2019 23 112
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 380
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
Все новости
Форум