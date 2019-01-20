Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил россиян об отмене более тысячи рейсов в США. Об этом сообщили в
Рейсы отменили из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях США. Кроме того, в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания ввели режим ЧП.
#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения pic.twitter.com/UdD5oVIp6y— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 19 января 2019 г.