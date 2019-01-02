В новогодние праздники рязанец получил контузию глаза пробкой от шампанского

В период с 31 декабря по 2 января в травмпункт Областной клинической больницы имени Семашко обратилось более 100 рязанцев, из них 21 ребенок. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «
«Отдельно можно выделить 16 травм, характерных для празднования Нового года. 11 контузий глаза, одна из которых была получена пробкой от шампанского, две травмы в результате неправильного обращения с петардами. К счастью, ни у одного из пациентов не было необходимости в госпитализации в офтальмологический стационар», — отметили в сообщении.
Также рязанцам напомнили, что в случае травмы необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалистам.