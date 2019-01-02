Телефонный мошенник из Рязани обманул интернет-покупателя на 12 тысяч

Телефонный мошенник из Рязани обманул интернет-покупателя из Снежногорска. Об этом сообщила
Потерпевший рассказал полицейским, что он разместил на сайте бесплатных частных объявлений информацию о продаже холодильника.
Ему позвонил неизвестный мужчина, который пообещал перевести деньги, а также сказал, что для этого необходимо продиктовать номер банковской карты, а также установочные данные.
Житель Снежногорска впоследствии сообщил ему всю необходимую информацию. Позднее со счета банковской карты потерпевшего списались денежные средства в сумме 12 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159.3 УК РФ.
Полицейские установили, что телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Рязанской области.