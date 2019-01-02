Среди погибших при обрушении дома в Магнитогорске оказался ребенок. Об этом сообщила
Отмечается, что с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлекли 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе один ребенок), шесть — спасены (в том числе два ребенка).
«Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Один из спасенных детей, 10-месячный малыш доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии. Проводится работа по установлению местонахождения еще 30 человек», — написали в сообщении.
Напомним, 31 декабря 2018 года в подъезде жилого дома в Магнитогорске
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