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11:28, 2 января 2019 3 604
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Рязанцы встретили Новый год в Кремле

Рязанцы встретили Новый год в Кремле

Фото: Рязанская епархия

Верующие рязанцы встретили Новый год в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Они пришли на молебен в Христорождественский собор, чтобы поблагодарить Бога за минувший год и попросить благословение на грядущий.

После него для гостей выступили участники квинтета священнослужителей епархии.

«Ровно в полночь двенадцать ударов благовеста с кремлевской колокольни возвестили наступление Новолетия. А согреться морозной ночью всем гостям позволил горячий чай из самовара», — отметили в сообщении.

Напомним, ранее Митрополит Марк записал для рязанцев видеообращение.


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