Верующие рязанцы встретили Новый год в Кремле. Об этом сообщила
Они пришли на молебен в Христорождественский собор, чтобы поблагодарить Бога за минувший год и попросить благословение на грядущий.
После него для гостей выступили участники квинтета священнослужителей епархии.
«Ровно в полночь двенадцать ударов благовеста с кремлевской колокольни возвестили наступление Новолетия. А согреться морозной ночью всем гостям позволил горячий чай из самовара», — отметили в сообщении.
Напомним, ранее Митрополит Марк