Рязанцам напомнили о правилах безопасности при катании с горок. Их опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Спасатели отметили, что с ребенком младше трех лет не стоит идти на оживленную горку, с которой катаются дети постарше.
Также они посоветовали не использовать в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог.
Правила поведения на оживленной горе:
- Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие;
- Не съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся;
- Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону;
- Не перебегать ледяную дорожку;
- Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках;
- Стараться не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда смотреть вперед, как при спуске, так и при подъеме;
- Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск;
- Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности;
- Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием;
- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 01;
- При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно прекратить катание.
Напомним, 10 декабря девочка каталась с горки на Кремлевском валу и