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21:46, 2 января 2019 1 115
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Рязанцам напомнили о правилах безопасности при катании с горок

Рязанцам напомнили о правилах безопасности при катании с горок

Фото: Pixabay.com

Рязанцам напомнили о правилах безопасности при катании с горок. Их опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели отметили, что с ребенком младше трех лет не стоит идти на оживленную горку, с которой катаются дети постарше.

Также они посоветовали не использовать в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог.

Правила поведения на оживленной горе:

  • Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие;
  • Не съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий спускающийся;
  • Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону;
  • Не перебегать ледяную дорожку;
  • Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках;
  • Стараться не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда смотреть вперед, как при спуске, так и при подъеме;
  • Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск;
  • Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности;
  • Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием;
  • При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 01;
  • При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно прекратить катание.

Напомним, 10 декабря девочка каталась с горки на Кремлевском валу и провалилась в открытый люк. Позже его засыпали.


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