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15:08, 2 января 2019 1 851
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Пропавшего в Рязанской области 17-летнего юношу нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 17-летнего юношу нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 17-летнего юношу нашли живым. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Напомним, молодой человек пропал в селе Рудинка Скопинского района. 1 января 2019 года он вышел из дома и пропал.

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