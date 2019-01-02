Новый год отпраздновали во дворах Дашково-Песочни и Канищева. Накануне 2019 года торжества прошли для жильцов домов, построенных «
Для новоселов организовали встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Снеговиками и другими новогодними персонажами.
Рязанцев развлекали конкурсами и танцами, а также горячим чаем и плюшками.
29 декабря праздник прошел для жильцов Олимпийского городка, которым показали файер-шоу, а 30 декабря в Канищеве — в сквере на улице Княжье поле, посаженном «Северной компанией».