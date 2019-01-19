Жители Клепиковского района на Крещение искупались в Пре. Фото

Жители Клепиковского района на Крещение искупались в Пре. Об этом пишет издательство «
В ночь на субботу, 19 января, клепиковцы собрались в деревне Калдево, где оборудовано место для купаний. Вечером там прошел крестный ход, а после — служба водоосвящения.
Отмечается, что те, кто не решился войти в ледяную купель, набрали освященную воду в емкости.
После купаний местные жители собрались у костра, чтобы поделиться впечатлениями и поздравить друг друга с праздником Богоявления.
Напомним, в Рязани Крещение