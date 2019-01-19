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15:49, 19 января 2019 714
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Жители Клепиковского района на Крещение искупались в Пре. Фото

Жители Клепиковского района на Крещение искупались в Пре. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

Жители Клепиковского района на Крещение искупались в Пре. Об этом пишет издательство «Пресса».

В ночь на субботу, 19 января, клепиковцы собрались в деревне Калдево, где оборудовано место для купаний. Вечером там прошел крестный ход, а после — служба водоосвящения.

Отмечается, что те, кто не решился войти в ледяную купель, набрали освященную воду в емкости.

После купаний местные жители собрались у костра, чтобы поделиться впечатлениями и поздравить друг друга с праздником Богоявления.

Напомним, в Рязани Крещение отметили на Ореховом озере.


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