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13:45, 19 января 2019 688
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В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -12 градусов. Прогноз погоды

В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -12 градусов. Прогноз погоды

В ночь на воскресенье, 20 января, в Рязанской области похолодает до -7,-12 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Днем порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура днем -3, -8 градусов.


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