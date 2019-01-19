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13:22, 19 января 2019 1 138
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Рязанский депутат Госдумы застрял на заснеженной дороге в области. Видео

Рязанский депутат Госдумы застрял на заснеженной дороге в области. Видео

Депутат Госдумы от Рязанской области Александр Шерин застрял на зимней дороге около деревни Голованово Клепиковского района. Видео он опубликовал в своем Instagram.

В деревне у депутата была запланирована встреча с местными жителями.

«С трудом пробились по зимней дороге до деревни, можно представить, как, не дай бог, придется ехать машине скорой помощи. Первый вопрос рязанскому министерству по делам территорий — почему? Почему заслуженные люди, пенсионеры, ветераны труда живут в таких условиях?», — написал Шерин.


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Сегодня 18 января 2019 г., встретился с жителями одной из самых отдалённых и труднодоступных деревень - Рязанской области Клепиковского района с. Голованово. С трудом пробились по зимней дороге до деревни, можно представить, как, не дай Бог, придётся ехать машине скорой помощи. Первый вопрос Рязанскому министерству по делам территорий – почему? Почему заслуженные люди, пенсионеры, ветераны труда живут в таких условиях? Подробное видео – скоро на Ютуб-канале «Александр Шерин ЛДПР», ссылка в описании. #Жириновский #ЛДПР #Шерин #Панкин #РязаньЛДПР #Рязань #Голованово #Рязанскаяобласть #депутатЛДПР

Публикация от Александр Шерин (@ldpr.sherin)

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