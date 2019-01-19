Рязанские фермеры получили почти 130 миллионов грантовой поддержки в 2018 году

В 2018 году гранты на развитие получили 23 фермерских хозяйства Рязанской области. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.
Победителей из более чем 60 претендентов отобрала специальная комиссия. Наиболее активное участие в конкурсах приняли фермеры из Касимовского, Спасского, Кадомского и Ухоловского районов. В итоге грантовую поддержку получили 19 начинающих фермеров и четыре семейные животноводческие фермы.
Отмечается, что большинство проектов, которые получили поддержку, направлено на развитие молочного скотоводство. В числе тех, кто получил гранты, также пять хозяйств по разведению мяса.
Общий объем средств, направленных на грантовую поддержку фермерских хозяйств, составил 127,4 млн рублей, в том числе 108,3 млн рублей из федерального бюджета и 19,1 млн рублей из областного.
В 2019 году в Рязанской области на грантовую поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм из федерального и регионального планируется направить 111 млн рублей.
Информация о порядке проведения конкурса размещена на сайте регионального минсельхоза и продовольствия в разделах: «