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18:13, 19 января 2019 1 132
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Рязанцы смогут увидеть «кровавое» суперлуние

Рязанцы смогут увидеть «кровавое» суперлуние

Рязанцы смогут увидеть «кровавое» суперлуние. Первое полное затмение Луны в 2019 году россияне смогут наблюдать в ночь на понедельник, 21 января, сообщил сайт московского планетария.

Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. Луна зайдет в тень Земли, но не пропадет полностью. Солнечные лучи будут преломляться в атмосфере, и тень получится красноватой, поэтому Луна будет «кровавой».

«Это затмение произойдет вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), и это делает его уникальным — в земную тень войдет Суперлуна», — говорится в сообщении.

Суперлуние — это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух условий (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

При благоприятной погоде рано утром в понедельник, 21 января, с 6:30 до 8:50, над северо-западным горизонтом рязанцы смогут увидеть полное затмение и закат «кровавой» Суперлуны, которая в 8:52 скроется за горизонтом.

Следующее лунное затмение будет 7 сентября 2025 года.


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