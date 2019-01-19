Рязанцы смогут увидеть «кровавое» суперлуние. Первое полное затмение Луны в 2019 году россияне смогут наблюдать в ночь на понедельник, 21 января, сообщил
Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. Луна зайдет в тень Земли, но не пропадет полностью. Солнечные лучи будут преломляться в атмосфере, и тень получится красноватой, поэтому Луна будет «кровавой».
«Это затмение произойдет вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны), и это делает его уникальным — в земную тень войдет Суперлуна», — говорится в сообщении.
Суперлуние — это момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух условий (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.
При благоприятной погоде рано утром в понедельник, 21 января, с 6:30 до 8:50, над северо-западным горизонтом рязанцы смогут увидеть полное затмение и закат «кровавой» Суперлуны, которая в 8:52 скроется за горизонтом.
Следующее лунное затмение будет 7 сентября 2025 года.