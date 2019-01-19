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19:36, 19 января 2019 462
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«Обещаю договориться с сердцем и головой». Арбенина поблагодарила своих фанатов за поддержку

«Обещаю договориться с сердцем и головой». Арбенина поблагодарила своих фанатов за поддержку

Вокалистка группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поблагодарила своих фанатов за поддержку. Такой пост опубликовали на странице группы в Facebook.

Арбенина поблагодарила всех, кто переживал и писал ей в последние дни за «невероятно трепетное отношение».

Она отметила, что ей уже легче: «Я уже могу шевелить руками, ногами».

«Не забывайте, пожалуйста, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов часовых поясов», — сказала певица. По ее словам, ее организм «чуть-чуть не справился».

«Я обещаю договориться с сердцем, договориться с головой, постараюсь себя чуть-чуть беречь. Но ту поддержку, которую я получила от вас в эти дни — я ее никогда не забуду. Спасибо», — сказала она.

Напомним, в четверг, 17 января, Диану Арбенину госпитализировали с сердечным приступом.


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