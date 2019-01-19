«Обещаю договориться с сердцем и головой». Арбенина поблагодарила своих фанатов за поддержку

Вокалистка группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина поблагодарила своих фанатов за поддержку. Такой пост опубликовали на
Арбенина поблагодарила всех, кто переживал и писал ей в последние дни за «невероятно трепетное отношение».
Она отметила, что ей уже легче: «Я уже могу шевелить руками, ногами».
«Не забывайте, пожалуйста, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов часовых поясов», — сказала певица. По ее словам, ее организм «чуть-чуть не справился».
«Я обещаю договориться с сердцем, договориться с головой, постараюсь себя чуть-чуть беречь. Но ту поддержку, которую я получила от вас в эти дни — я ее никогда не забуду. Спасибо», — сказала она.
Напомним, в четверг, 17 января, Диану Арбенину