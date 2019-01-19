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9:38, 19 января 2019 531
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На улице Дзержинского легковушку развернуло от столкновения с КамАЗом. Видео

На улице Дзержинского легковушку развернуло от столкновения с КамАЗом. Видео

На улице Дзержинского легковушку развернуло от столкновения с КамАЗом. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».

По предварительной информации, авария произошла в пятницу, 18 января.

Подробностей о произошедшем пока нет.

Видео Ивана Чулюкина


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