На улице Дзержинского легковушку развернуло от столкновения с КамАЗом. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».
По предварительной информации, авария произошла в пятницу, 18 января.
Подробностей о произошедшем пока нет.
Видео Ивана Чулюкина
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На улице Дзержинского легковушку развернуло от столкновения с КамАЗом. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте».
По предварительной информации, авария произошла в пятницу, 18 января.
Подробностей о произошедшем пока нет.
Видео Ивана Чулюкина
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