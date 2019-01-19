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12:56, 19 января 2019 912
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Москвичи увидели грозу в крещенскую ночь. Видео

Москвичи увидели грозу в крещенскую ночь. Видео

Москвичи увидели грозу в крещенскую ночь. Жители столицы опубликовали фото и видео необычного явления в соцсетях.

Как передает РИА «Новости», московские метеостанции признаков грозы ночью не зафиксировали.


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Снежная гроза в Крещение. 🌨⛈❄ Сегодня ночью гуляя около дома мы заметили редкое природное явление - снежную грозу. Молния и гром видны и слышны на видео и случайно попали в кадр. Конечно я вообще-то ночью обычно сижу дома, а тут решили сходить в церковь, подруга сказала, что все всегда ночью с 18 на 19 января в Крещение за святой водой ходят. 😁 Ну ходят, так ходят. Вот мы и пошли.)) Я впомнила диалог из фильма "Операция Ы": "Не подскажете, как пройти в библиотеку? - В три часа ночи? Идиот." 😆 #москва #природныеявления #погода #м24 #крещение #снежнаягроза #гроза #молния #гром #зима

Публикация от Nelly Karimova (@nelly.k9)

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Разряд молнии попал на видео. Уникальное явление произошло сегодня в Москве, в Крещенскую ночь. Внезапно пошёл сильный снегопад, трижды сверкала молния и раздавался гром. Настоящее Богоявление. Вот только к добру ли? С Праздником, дорогие мои! Храни вас Бог. #Богоявление #Крещение #КрещенскаяНочь #молния #ГрозаЗимой #гроза #storm #Крещение2019 #необычноеявление

Публикация от Ирина Гузякова (@irina_guzjakova)

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