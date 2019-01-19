Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В субботу, 19 января, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
В концертном зале филармонии выступит московский квартет «StradiВаленки». Четыре музыканта, виртуозно владеющих скрипкой, аккордеоном, роялем и контрабасом, объединились в 2013 году, чтобы создавать музыку на пересечении разных жанров и направлений, элитарного и массового искусства. В репертуаре квартета — оригинальные аранжировки классических и народных мелодий, а также музыка из кинофильмов и песни разных стран и эпох. Начало в 17:00.
В театре на Соборной вновь покажут «Ночь перед Рождеством» — спектакль по одной из самых известных повестей Гоголя. Она расскажет о похождениях кузнеца Вакулы, ради любви рискнувшего связаться с чертом и, как ни странно, не проигравшего в этой авантюре. Представление начнется в 18:00.
В Old Fashion Bar выступит панк-рок группа из Реутова Agitators. Их музыка гармонично вписывается как в оголтелые подпольные шоу и open-air, так и на большие фестивальные сцены и культурные акустические мероприятия. За плечами у группы огромное количество концертов и фестивалей, номерных альбомов, а также российские и европейские туры. Откроют концерт наконец-то появившееся, молодое поколение панков: UTOPIA, RedDrive. Начало после 19:00.
После концерт там же пройдет латиноамериканская вечеринка. Организаторы — студия испанского языка «¡Hasta la vista!» — обещают жаркие танцы, в числе которых сальса, бачата и зук. Начало в 23:00.
На сцену клуба Svoboda выйдет группа Dark Secret Love. Московская кавер-группа исполнит большой трибьют Rammstein: они исполнят все хиты знаменитых немцев. Начало после 19:00.
После этого в клубе пройдеь вечеринка «Дансинг». За «скрежет пластинок» и музыку ответит Dj Peres. Начало в 23:00.