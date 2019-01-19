Движение на трассе М-5 восстановили после аварии

Вечером в пятницу, 18 января, движение на на 181-м километре автотрассы М-5 «Урал» восстановили. Об сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
Ранее на месте массового ДТП на Московском шоссе
В аварии с грузовиком и шестью легковыми машинами
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в пятницу, 18 января, движение на на 181-м километре автотрассы М-5 «Урал» восстановили. Об сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
Ранее на месте массового ДТП на Московском шоссе
В аварии с грузовиком и шестью легковыми машинами
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВслед за Чечней в Смоленской области и Чувашии предложили списать населению крупные долги за газ
|
cледующая новость →На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.