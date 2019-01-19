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8:52, 19 января 2019 1 405
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Движение на трассе М-5 восстановили после аварии

Движение на трассе М-5 восстановили после аварии

Вечером в пятницу, 18 января, движение на на 181-м километре автотрассы М-5 «Урал» восстановили. Об сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Ранее на месте массового ДТП на Московском шоссе организовали реверсивное движение.

В аварии с грузовиком и шестью легковыми машинами пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.


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8:52, 19 января 2019
Движение на трассе М-5 восстановили после аварии
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