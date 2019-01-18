Заявки на участие в «Политическом лидере» «Единой России» подали более восьми с половиной тысяч человек

Прием заявок на участие в образовательном модуле «Политический лидер» «Единой России» завершился. Модераторы обработали более 8,5 тысячи анкет, 6,5 тысячи из которых одобрили.
Конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека на место, сообщила первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.
До 22 января пройдет следующий отборочный этап — запись трех видеорезюме. Желающие пройти обучение должны выложить их в личном кабинете.
Участникам предложили раскрыть три темы и рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества.
С 22 января по 1 февраля кандидаты должны будут пройти отборочные тесты.
«Запрос на обучение среди партийцев высокий. Они высказывали желание обучиться ораторскому мастерству для участия в дебатах, юридическим основам организации избирательных кампаний, работе по проектной линейке. Уверена, что активисты партии из Рязанской области пройдут успешно тестирование и войдут в кадровый резерв „Единой России“», — отметила замруководителя регионального исполкома партии Ирина Кащеева.
Обучение в рамках «Политического лидера» ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего отберут 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение, лучших зачислят в кадровый резерв «Единой России».
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