В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Башкирии.
Во время проверки было установлено, что двое сотрудниц подразделения вместе с тремя руководителями употребляли спиртное в помещении административного здания ОМВД по Уфимскому району.
По результатам служебной проверки двух сотрудниц уволили за совершение поступка, «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября, в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день 23-летняя девушка-дознаватель
Позже выяснилось, что потерпевшая — дочь руководителя силового подразделения МВД по Башкирии. Она