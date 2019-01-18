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18:25, 18 января 2019 1 477
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В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Башкирии.

Во время проверки было установлено, что двое сотрудниц подразделения вместе с тремя руководителями употребляли спиртное в помещении административного здания ОМВД по Уфимскому району.

По результатам служебной проверки двух сотрудниц уволили за совершение поступка, «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября, в отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. На следующий день 23-летняя девушка-дознаватель обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали трое коллег, один из которых был ее непосредственный начальник.

Позже выяснилось, что потерпевшая — дочь руководителя силового подразделения МВД по Башкирии. Она не вспомнила деталей произошедшего. Трех высокопоставленных полицейских задержали и уволили из правоохранительных органов.


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