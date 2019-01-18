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13:13, 18 января 2019 1 749
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В Рязанском кремле напомнили о запрете на катание с вала

В Рязанском кремле напомнили о запрете на катание с вала

В Рязанском кремле напомнили о запрете на катание с вала. Об этом сообщил сайт музея.

Администрация заповедника отметила, что оборонительный вал является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

«Несмотря на установленные информационные щиты, массовое катание с гор на территории музея происходят практически весь зимний период», — говорится в сообщении.

Отмечается, что катание со склонов вала причиняет ущерб памятнику, по местам спуска весной могут закладываться новые промоины и эрозионные борозды.

Кроме того, администрация музея-заповедника отмечает, что только за последнее время на склоне вала произошло несколько несчастных случаев, в результате которых рязанцы получили серьезные травмы.

Напомним, в начале декабря на Кремлевском валу девочка каталась с горки и провалилась в открытый люк. Еще одна рязанка во время новогодних праздников получила травму позвоночника.


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