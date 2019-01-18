В Рязанском кремле напомнили о запрете на катание с вала. Об этом сообщил
Администрация заповедника отметила, что оборонительный вал является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.
«Несмотря на установленные информационные щиты, массовое катание с гор на территории музея происходят практически весь зимний период», — говорится в сообщении.
Отмечается, что катание со склонов вала причиняет ущерб памятнику, по местам спуска весной могут закладываться новые промоины и эрозионные борозды.
Кроме того, администрация музея-заповедника отмечает, что только за последнее время на склоне вала произошло несколько несчастных случаев, в результате которых рязанцы получили серьезные травмы.
Напомним, в начале декабря на Кремлевском валу девочка каталась с горки и