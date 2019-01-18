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16:33, 18 января 2019 2 182
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Заведующая рязанским детсадом вернулась к работе после скандала с фотографом

Заведующая рязанским детсадом вернулась к работе после скандала с фотографом

В Рязани заведующая детским садом №88 «Дюймовочка» Оксана Татульян вернулась к работе после скандала с фотографом Виталием Бутаковым. Случай проверила мэрия и не нашла в действиях руководства учреждения коррупционного характера. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе городской администрации.

По итогам проверки заведующей вынесли выговор за «общение в форме, непозволительной для руководителя дошкольного образовательного учреждения» и за то, что «не были предприняты меры, направленные на погашение конфликтной ситуации».

Всего администрация проверила 112 рязанских детских садов и опровергла информацию о взимании 20 процентов от суммы за фото и видеосъемку в детских садах.

В мэрии отметили, что в рязанских детсадах «отсутствует единый подход к предоставлению дополнительных платных услуг сторонними исполнителями». В связи с этим для таких случаев будут разработаны методические рекомендации.

Напомним, в декабре фотограф выложил на YouTube видео, в котором обвинил заведующую в коррупции. На записи женщина предложила ему заключить договор на проведение съемки утренника и сообщила, что 20 процентов от стоимости отправляется детскому саду. После скандала заведующую временно отстранили от работы. Конфликт прокомментировали рязанские фотографы и автор скандального видеоролика.

В настоящий момент видео изъяли из публичного доступа.


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