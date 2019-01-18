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12:36, 18 января 2019 165
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В Пронском районе трое пьяных подростков угнали три машины

В Пронском районе трое пьяных подростков угнали три машины

В Пронском районе трое пьяных подростков угнали три машины. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что в ночь на 26 ноября 2018 года трое несовершеннолетних в состоянии опьянения угнали со стоянки в Новомичуринске «семерку». По дороге они не справились с управлением и съехали в кювет.

Позже уже вдвоем подростки угнали «пятерку». Автомобиль столкнулся с деревом.

Третья машина — «шестерка» — заглохла на автодороге «Новомичуринск — Малаково — Кораблино».

Отмечается, что двери угнанных автомобилей не были закрыты их владельцами.

Полицейские провели проверку после заявлений от пострадавших граждан и нашли подозреваемых. В отношении трех жителей Пронского района, 2002 и 2003 годов рождения, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 166 УК РФ.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении.


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