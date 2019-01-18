В Пронском районе трое пьяных подростков угнали три машины. Об этом сообщил
Установлено, что в ночь на 26 ноября 2018 года трое несовершеннолетних в состоянии опьянения угнали со стоянки в Новомичуринске «семерку». По дороге они не справились с управлением и съехали в кювет.
Позже уже вдвоем подростки угнали «пятерку». Автомобиль столкнулся с деревом.
Третья машина — «шестерка» — заглохла на автодороге «Новомичуринск — Малаково — Кораблино».
Отмечается, что двери угнанных автомобилей не были закрыты их владельцами.
Полицейские провели проверку после заявлений от пострадавших граждан и нашли подозреваемых. В отношении трех жителей Пронского района, 2002 и 2003 годов рождения, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 166 УК РФ.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении.