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11:12, 18 января 2019 1 320

В 2019 году «Рязаньэнерго» отремонтирует более 30 подстанций 35-110 кВ региона

В 2019 году «Рязаньэнерго» отремонтирует более 30 подстанций 35-110 кВ региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приступил к ремонтной кампании 2019 года. Всего на работы направят около 300 миллионов рублей.

В течение года энергетики отремонтируют оборудование 34 подстанций (ПС) 35-110 кВ. «В результате повысится надежность и качество электроснабжения населения, объектов промышленной и социальной сферы региона. В числе наиболее крупных энергообъектов — ПС 110 кВ „Рязань“, „Горроща“ и „Ухолово“», — говорится в сообщении.

Подстанции «Рязань» и «Горроща» — центры питания для кардиодиспансера и клинической больницы скорой помощи, Рязанского приборного завода, Управления рязанского троллейбуса, конструкторского бюро «Глобус», крупных торговых центров и жилых комплексов.

Подстанция «Ухолово» обеспечивает электроэнергией ряд населенных пунктов Ухоловского района, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Кроме того, рязанские энергетики отремонтируют 485 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 246 силовых трансформаторов, а также 2 111 км линий электропередачи 6-10 кВ и 936 км ВЛ 0,4 кВ.

Для обеспечения штатной работы воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, расчистят 1231 га трасс ВЛ всех классов напряжения.

«Энергетики готовы к стопроцентному качественному выполнению годовой ремонтной программы. Это является залогом успешного прохождения отопительного сезона, надежного электроснабжения потребителей в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области, повышения эффективности работы электросетевого комплекса в целом», — отметили в филиале.


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