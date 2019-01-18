Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:03, 18 января 2019 626

Сеть салонов оптики «Мой взгляд» дарит рязанцам оправы для очков

Сеть салонов оптики «Мой взгляд» дарит рязанцам оправы для очков

Сеть салонов оптики «Мой взгляд» дарит рязанцам оправы для очков. В акции могут поучаствовать клиенты, совершившие покупку на сумму от полутора тысяч рублей в любом из магазинов сети.

«Мой взгляд» — авторизованный дилер ведущих производителей очков и линз из Италии, Германии, Японии, Франции и Израиля. Он предоставляет услуги по подбору, изготовлению и ремонту очков, подбору контактных линз, осмотр офтальмолога.

В Рязани салоны оптики расположены по адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35;
  • улица Новоселов, дом №21-а;
  • Московское шоссе, дом №21;
  • улица Станкозаводская, дом №31;
  • улица Народный бульвар, дом №8.

В салоне уточнили, что количество подарков ограничено. Дополнительную информацию можно получить на сайте, по телефону: +7 (4912) 93-77-51, а также в Instagram.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:36, 18 января 2019
В Пронском районе трое пьяных подростков угнали три машины
12:22, 18 января 2019
Заявки на участие в «Политическом лидере» «Единой России» подали более восьми с половиной тысяч человек
12:19, 18 января 2019
Пенсионерка из Сараев обменяла десять тысяч на билеты банка приколов
12:16, 18 января 2019
Рязанских предпринимателей предупредили о мошенниках
11:57, 18 января 2019
Рязанцам напомнили о мерах безопасности во время крещенских купаний
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей 9

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 218
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 27 027
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 896
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 267
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 701
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум