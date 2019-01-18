Сеть салонов оптики «Мой взгляд» дарит рязанцам оправы для очков

Сеть салонов оптики «
«Мой взгляд» — авторизованный дилер ведущих производителей очков и линз из Италии, Германии, Японии, Франции и Израиля. Он предоставляет услуги по подбору, изготовлению и ремонту очков, подбору контактных линз, осмотр офтальмолога.
В Рязани салоны оптики расположены по адресам:
- Первомайский проспект, дом №35;
- улица Новоселов, дом №21-а;
- Московское шоссе, дом №21;
- улица Станкозаводская, дом №31;
- улица Народный бульвар, дом №8.
В салоне уточнили, что количество подарков ограничено. Дополнительную информацию можно получить на