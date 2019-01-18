Рязанское МЧС отчиталось о работе в праздники

В пятницу, 18 января, в Рязани прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщил
На мероприятии подвели итоги работы по обеспечению безопасности в период новогодних праздников.
Региональное ГУ МЧС провело 268 внеплановых проверок, 133 обследования, более 500 инструктажей и консультаций.
Отмечается, что места проведения новогодних мероприятий с массовым участием детей, объекты реализации пиротехнической продукции, площадки для запуска фейерверков, а также железнодорожные вокзалы и ряд других объектов находились «в зоне особого внимания».
Сотрудники Федеральной противопожарной службы, представители добровольной пожарной охраны дежурили в местах массового пребывания людей. «ГУ МЧС России по области и территориальные подразделения несли службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
Зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова подчеркнула необходимость продолжения контрольных мероприятий в период Крещенских праздников. «Очень важно, чтобы люди чувствовали себя безопасно и комфортно. В местах купания должно быть, в частности, организовано дежурство медицинских специалистов», — сказала Анна Рослякова.