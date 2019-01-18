Рязанский агроуниверситет посетила делегация из Таджикистана

Во вторник, 15 января, в Рязанский агротехнологический университет имени Костычева прибыла делегация из Таджикистана во главе начальником управления образования Хатлонской области.
Ректор РГАТУ Николай Бышов рассказал гостям об университете и его истории.
На встрече отметили необходимость международного сотрудничества и пользу, которую приносит академический обмен, совместная научная деятельность и практика.
Участники встречи определили основные направления сотрудничества на 2019-2020 годы. Для зарубежных гостей провели экскурсию по университету.
Напомним, в ноябре 2018 года представители Рязанского агроуниверситета