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16:23, 18 января 2019 2 469

Рязанский агроуниверситет посетила делегация из Таджикистана

Рязанский агроуниверситет посетила делегация из Таджикистана

Во вторник, 15 января, в Рязанский агротехнологический университет имени Костычева прибыла делегация из Таджикистана во главе начальником управления образования Хатлонской области.

Ректор РГАТУ Николай Бышов рассказал гостям об университете и его истории.

На встрече отметили необходимость международного сотрудничества и пользу, которую приносит академический обмен, совместная научная деятельность и практика.

Участники встречи определили основные направления сотрудничества на 2019-2020 годы. Для зарубежных гостей провели экскурсию по университету.

Напомним, в ноябре 2018 года представители Рязанского агроуниверситета встречались с послом Таджикистана.


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