Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:16, 18 января 2019 237
 0    0

Рязанских предпринимателей предупредили о мошенниках

Рязанских предпринимателей предупредили о мошенниках

Рязанских предпринимателей предупредили о мошенниках. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ведомство рассказало, что в МЧС поступают сообщения от представителей бизнеса о том, что к ним обращаются неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС.

Мошенники сообщают о проверках по соблюдению пожарной безопасности. Они используют имена действующих сотрудников, при этом сразу сообщают, что готовы не фиксировать нарушения за вознаграждение.

В сообщении отметили, что надзорные органы уведомляют о проведении плановой проверки не позднее, чем за три рабочих дня до ее начала, а о внеплановой — не менее, чем за 24 часа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:36, 18 января 2019
В Пронском районе трое пьяных подростков угнали три машины
12:22, 18 января 2019
Заявки на участие в «Политическом лидере» «Единой России» подали более восьми с половиной тысяч человек
12:19, 18 января 2019
Пенсионерка из Сараев обменяла десять тысяч на билеты банка приколов
12:16, 18 января 2019
Рязанских предпринимателей предупредили о мошенниках
11:57, 18 января 2019
Рязанцам напомнили о мерах безопасности во время крещенских купаний
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей 9

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 218
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 27 027
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 896
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 267
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 701
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум