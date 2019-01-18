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16:11, 18 января 2019 766
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Рязанка торговала спиртом в доме в центре города

Рязанка торговала спиртом в доме в центре города

Рязанка торговала спиртом в квартире дома на улице Лево-Лыбедской. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В прошлом году 47-летней женщине уже назначали административное наказание за аналогичную деятельность.

На этот раз полиция возбудила уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.

Помимо этого, правоохранители изъяли 12 литров спиртного в кафе на улице Горького, которое незаконно продавало алкоголь.

За аналогичные нарушения в палатке на улице Телевизионной изъяли 30 литров спиртного, в магазине в городе Сасово — 10 литров, в магазине в Шацке — 18 литров алкогольной продукции.

Возбуждены административные расследования по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ. Нарушителям грозят крупные штрафы.


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