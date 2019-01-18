Рязанка торговала спиртом в доме в центре города

Рязанка торговала спиртом в квартире дома на улице Лево-Лыбедской. Об этом сообщила
В прошлом году 47-летней женщине уже назначали административное наказание за аналогичную деятельность.
На этот раз полиция возбудила уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.
Помимо этого, правоохранители изъяли 12 литров спиртного в кафе на улице Горького, которое незаконно продавало алкоголь.
За аналогичные нарушения в палатке на улице Телевизионной изъяли 30 литров спиртного, в магазине в городе Сасово — 10 литров, в магазине в Шацке — 18 литров алкогольной продукции.
Возбуждены административные расследования по статьям 14.16 и 14.17 КоАП РФ. Нарушителям грозят крупные штрафы.