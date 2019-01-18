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11:57, 18 января 2019 386
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Рязанцам напомнили о мерах безопасности во время крещенских купаний

Рязанцам напомнили о мерах безопасности во время крещенских купаний

Рязанцам напомнили о мерах безопасности во время крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ ЧМС.

Перед купанием специалисты советуют разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной обуви, которая не будет скользить и будет легко сниматься.

«Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода», — говорится в сообщении.

Рязанцам посоветовали при входе в воду первый раз быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать. В проруби не рекомендуется находиться дольше одной минуты «во избежание переохлаждения организма».

«Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать», — отметили в сообщении.

Чтобы выйти из проруби, не нужно держаться непосредственно за поручни. Используя сухое полотенце, необходимо быстро и энергично подняться.

Напомним, для крещенских купаний в Рязанской области организуют 35 купелей. В Рязани на Крещение до Орехового озера пустят бесплатные автобусы.


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