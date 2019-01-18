Попавший в ДТП рязанец дал взятку автоинспектору, под следствием оказались оба

В Рязани завели уголовные дела на участника ДТП и бывшего автоинспектора, которые попались на взятке. Об этом сообщил
Известно, что авария произошла 17 ноября 2018 года. 34-летний рязанец предложил сотруднику ДПС 15 тысяч рублей и попросил не привлекать его к ответственности за то, что он пустил за руль своего автомобиля пьяного водителя.
Автоинспектор взял у мужчины карту и снял с нее деньги.
В отношении бывшего сотрудника органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ, в отношении рязанца — по части 3 статьи 291 УК РФ. Расследование продолжается.