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10:18, 18 января 2019 1 175
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Попавший в ДТП рязанец дал взятку автоинспектору, под следствием оказались оба

Попавший в ДТП рязанец дал взятку автоинспектору, под следствием оказались оба

В Рязани завели уголовные дела на участника ДТП и бывшего автоинспектора, которые попались на взятке. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что авария произошла 17 ноября 2018 года. 34-летний рязанец предложил сотруднику ДПС 15 тысяч рублей и попросил не привлекать его к ответственности за то, что он пустил за руль своего автомобиля пьяного водителя.

Автоинспектор взял у мужчины карту и снял с нее деньги.

В отношении бывшего сотрудника органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ, в отношении рязанца — по части 3 статьи 291 УК РФ. Расследование продолжается.


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