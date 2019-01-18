Один из столкнувшихся на Дальнем Востоке Су-34 вернулся в базу

Один из двух Су-34, столкнувшихся в воздухе на Дальнем Востоке, вернулся на базу. Об этом передает
Самолет сел на базу в Хурбе. Другой пропал над морем.
Как передает РИА «
Напомним, экипаж одного воздушного судна
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Фото: Минобороны России
Один из двух Су-34, столкнувшихся в воздухе на Дальнем Востоке, вернулся на базу. Об этом передает
Самолет сел на базу в Хурбе. Другой пропал над морем.
Как передает РИА «
Напомним, экипаж одного воздушного судна
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