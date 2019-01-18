На пожаре в Сасове погиб 80-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в жилом доме на улице Шацкой вечером в четверг, 17 января.
Напомним, на место происшествия
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На пожаре в Сасове погиб 80-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в жилом доме на улице Шацкой вечером в четверг, 17 января.
Напомним, на место происшествия
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Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.