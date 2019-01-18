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10:39, 18 января 2019 504
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На пожаре в Сасове погиб 80-летний мужчина

На пожаре в Сасове погиб 80-летний мужчина

На пожаре в Сасове погиб 80-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в жилом доме на улице Шацкой вечером в четверг, 17 января.

Напомним, на место происшествия выезжали девять человек на четырех пожарных автомобилях.


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