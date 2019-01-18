Молодые сотрудники Рязанского приборного завода победили во всероссийском конкурсе

Авторский коллектив Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) отметили Дипломом I степени и денежной премией Всероссийского межотраслевого конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики».
Победителями стали сотрудники научно-конструкторского центра видеокомпьютерных технологий Иван Холопов, Михаил Храмов и Игорь Кудинов. Награду присудили за работу в области систем технического зрения.
В адрес генерального директора Государственного Рязанского приборного завода Павла Будагова пришло письмо из Московского авиационного института с признательностью за поддержку и участие представителей предприятия в работе конкурса и поздравлением победителей.
В Х юбилейном Всероссийском межотраслевом конкурсе «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» участвовали более 400 молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов из Москвы и 29 регионов России.
Авторов 30 работ из 259 поступивших на конкурс наградили дипломами и денежными премиями трех степеней. Работы победителей рекомендовали опубликовать в журналах «Вестник Московского авиационного института» и «Труды МАИ», включенных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.