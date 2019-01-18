Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии Рязанской области

В пятницу, 18 января, Николай Любимов дал интервью каналу «Россия-24». Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии Рязанской области.
Любимов подчеркнул, что регион заинтересован в привлечении инвесторов в качестве долгосрочных стратегических партнеров.
По его словам, в области ведется системная работа по созданию «максимально комфортных условий для всех категорий инвесторов», а реализация проектов позволит открыть более 14 тысяч рабочих мест.
«Самое серьезное внимание будет уделено развитию экспорта услуг, в том числе туризму», — подчеркнул губернатор.
Он также назвал Рязанскую область лидером среди российских регионов в части экспорта кровельных и теплоизоляционных материалов, кожи и кожевенного полуфабриката, автомобильной светотехники, минеральных изоляционных материалов, электрораспределительной аппаратуры.