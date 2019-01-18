Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:34, 18 января 2019 520
 0    0

Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии Рязанской области

Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии Рязанской области

В пятницу, 18 января, Николай Любимов дал интервью каналу «Россия-24». Губернатор рассказал о социально-экономическом развитии Рязанской области.

Любимов подчеркнул, что регион заинтересован в привлечении инвесторов в качестве долгосрочных стратегических партнеров.

По его словам, в области ведется системная работа по созданию «максимально комфортных условий для всех категорий инвесторов», а реализация проектов позволит открыть более 14 тысяч рабочих мест.

«Самое серьезное внимание будет уделено развитию экспорта услуг, в том числе туризму», — подчеркнул губернатор.

Он также назвал Рязанскую область лидером среди российских регионов в части экспорта кровельных и теплоизоляционных материалов, кожи и кожевенного полуфабриката, автомобильной светотехники, минеральных изоляционных материалов, электрораспределительной аппаратуры.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
17:34, 18 января 2019
Любимов рассказал «России-24» о социально-экономическом развитии Рязанской области
13:00, 18 января 2019
Карабасов занял восьмое место в годовом медиарейтинге глав ЦФО
19:23, 17 января 2019
В «Единой России» обсудили итоги партийных проектов в Рязанской области
18:04, 17 января 2019
Рязанские депутаты предложили транслировать заседания в интернете
11:33, 16 января 2019
Песков рассказал, как ругается Путин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Джентльмены у дачи. Теперь рязанцы могут прописаться на даче без лишних хлопот

Джентльмены у дачи. Теперь рязанцы могут прописаться на даче без лишних хлопот

В конце декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «Об упрощенном порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 113
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 932
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 286
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 707
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
10:46, 8 января 2019 19 340
Япония намерена предложить России отказаться от компенсации по Курилам 3
Все новости
Форум