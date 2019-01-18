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19:00, 18 января 2019 5 938
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Карабасов проверил подготовку купелей к крещенским купаниям

Карабасов проверил подготовку купелей к крещенским купаниям

В пятницу, 18 января, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов проверил подготовку купелей к крещенским купаниям. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Он отметил, что в этом году места купаний впервые оборудованы специальными деревянными настилами, которые обеспечат дополнительную безопасность и комфорт.

В ночь на субботу, 19 января, на Ореховом озере будут дежурить сотрудники полиции, медицинские работники и спасатели. Купающимся будут раздавать бесплатный горячий чай.

Ранее специалисты Роспотребнадзора взяли там пробу воды. «Исследования показали, что вода в озере соответствует гигиеническим нормам и пригодна для купания», — говорится в сообщении.

Напомним, для крещенских купаний в Рязанской области организуют 35 купелей. В Рязани на Крещение до Орехового озера пустят бесплатные автобусы.


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